Torcedores cortam pescoço de jogador com caco de vidro antes de partida

O goleiro argentino Leandro Brey, do Boca Juniors, foi ferido por torcedores do Newell’s Old Boys em partida entre as equipes, nesse domigo (30/3), no Estadio Marcelo Bielsa, em Rosario.

Os times se enfrentaram pela 11ª rodada do Campeoanto Argentino. O Newell’s superou os visitates por 2 a 0.

Porém, antes mesmo de a bola rolar, os torcedores da equipe da casa tentaram machucar atletas do Buenos Aires.

Leandro, de 22 anos, é o goleiro reserva do Boca e foi cortado por um caco de vidro arremessado das arquibancadas.

O camisa 12 chegou a sangrar por causa do leve corte na região do pescoço e recebeu atendimento médico.

Campeoanto Argentino

O Boca Juniors ocupa a terceira posição do Campeonanto Argenino, com 23 pontos. Já o Newell’s Old Boys está na 20ª colocação, com 11.

