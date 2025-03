PVC cita mineiro entre times que ‘impressionaram’ na estreia do Brasileiro (O jornalista Paulo Vinícius Coelho)

O jornalista PVC analisou estreia de alguns times que foram campeões estaduais neste ano na Série A do Campeoato Brasileiro e citou time mineiro entre os que ‘impressionaram’.

O comentarista falou sobre o empate o Flamengo, campeão carioca, com o Internacional, campeão Gaúcho, por 1 a 1, nesse sábado (29/3), no Maracanã, e a respeito da derrota do Atlético para o Grêmio, por 2 a 1, na Arena do Grêmio.

O atacante Matías Arezo e o meia Edenílson marcaram os gols dos madantes, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o atacante Rony diminuiu para os visitantes.

Apesar da derrota, PVC defendeu que o alvinegro não fez uma partida ruim e apontou erro de arbitragem no primeiro tento do tricolor do Rio Grande do Sul.

“O Atlético, campeão mineiro, perdeu para o Grêmio, mas não jogou mal. Começou melhor, massacrando o vice-campeão gaúcho até sofrer um gol irregular de Arezo”, afirmou em coluna no UOL.

“O Galo chutou 22 vezes, recorde no sábado de abertura do campeonato”, adiciona.

Estreia na Sul-Americana

Após o réves em Porto Alegre, o Atlético enfreta o Cienciano nesta terça-feira (1º/4), às 21h30 (de Brasília), pela estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

