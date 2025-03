crédito: No Ataque Internacional

Morre Leandro Lima, atacante brasileiro que atuava na Europa, aos 23 anos (Atacante brasileiro Leandro Lima durante treino no Prostejov)

Atacante do FK Prostejov, time da Segunda Divisão da República Tcheca, o brasileiro Leandro Lima morreu neste domingo (30/2), aos 23 anos.

Leandro era irmão de Léo Jabá, atacante do São Bernardo que foi revelado pelo Corinthians e já atuou no Vasco.

“Galera, infelizmente essa notícia é verdadeira. Meu irmão nos deixou precocemente, tem sido um momento extremamente difícil para mim e minha família. Ainda estou tentando assimilar tudo. Agradeço desde já pelas mensagens”, escreveu Léo, em post no Instagram com fotos ao lado do irmão na infância.

Leandro estava emprestado ao Prostejov pelo FK Pardubice, vice-lanterna da elite do campeonato tcheco. O clube que detém os direitos econõmicos do brasileiro anunciou a morte nas redes sociais.

O que o FK Pardubice falou

“É com grande pesar que temos que anunciar notícia muito triste sobre um dos jogadores do FK Pardubice. O jogador de futebol brasileiro Leandro Lima morreu repentinamente.

Este acontecimento nos afetou profundamente, lamentamos muito, estamos pensando em seus entes queridos e expressamos nossas sinceras condolências a eles”.

A carreira de Leandro Lima

Leandro passou por diversos clubes tradicionais nas categorias de base: Ponte Preta, São Bernardo, Fluminense, Oeste e Bahia.

A estreia do atacante como profissional foi pelo São Bernardo, em 2019. Mas o primeiro time em que ele se destacou na equipe principal foi o União Mogi, pelo qual fez sete gols em nove jogos em 2022.

O grande esempenho de Lima no interior paulista chamou a atenção do Pardubice, que o contratou em 2023. No mesmo ano, ele chegou a ser emprestado ao Samgurali Tskaltubo, da Geórgia e, depois de retornar ao time da Republica Tcheca, foi cedido ao Prostejov para a temporada 2024/2025.

Lá, o jovem marcou dois gols em 12 partidas. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 14 de março.

