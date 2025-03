Com gols de Lewandowski, Barcelona vence e reassume a liderança de LaLiga (Lewandowski comemora gol pelo Barcelona contra o Getafe)

O Barcelona está de volta na liderança de La Liga. Neste domingo (30/3), a equipe catalã venceu o Girona em casa por 4 a 1, em jogo válido pela 29ª rodada da competição. Krejci (contra), Robert Lewandowski (duas vezes) e Ferrán Torres fizeram para o Barça, enquanto Danjuma diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, o Barcelona reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol chegando aos 66 pontos, três a mais que o vice-líder Real Madrid, que venceu o Leganés neste sábado. O Giron está no 13º lugar, com 34 pontos em 29 partidas.

O próximo jogo do Barcelona é pela Copa da Espanha. A equipe catalã enfrentará o Atlético de Madrid fora de casa nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília). Por sua vez, o Girona receberá o Alavés no próximo sábado (5/4), às 9h, por La Liga.

Primeiro tempo

Quem chegou com perigo primeiro foi o Girona. Aos seis minutos de jogo, Tsygankov recebeu na área, mas chutou por cima do gol.

O Barcelona respondeu dois minutos depois. Após jogada individual de Lamine Yamal, Robert Lewandowski ficou cara a cara com o goleiro, que defendeu o chute do polonês.

Aos 12, Lamine Yamal roubou a bola e novamente fez grande jogada, mas o jovem finalizou muito mal e isolou.

Aos 39, o francês Jules Koundé marcou para os catalães, mas estava em posição de impedimento e o tento foi anulado.

Finalmente, aos 43, saiu o primeiro gol do Barcelona. Lamine Yamal cobrou falta dentro da área e a bola bateu na mão do zagueiro Krejci, que fez contra a própria meta.

Segundo tempo

Com apenas seis minutos da segunda etapa, o Girona chegou ao empate. O holandês Danny Blind roubou a bola e lançou seu compatriota Danjuma, que não desperdiçou a oportunidade e igualou o duelo.

Aos 14, o Barcelona chegou com perigo. Yamal passou de calcanhar para Koundé, que cruzou rasteiro para dentro da área, mas a bola passou por todo mundo e saiu pela linha de fundo. Um minuto depois, Eric García acertou a trave.

A pressão dos donos da casa não cessou e o Barcelona chegou ao segundo gol aos 17 minutos. Após cruzamento, Fermín López escorou para Robert Lewandowski, que se jogou na bola e recolou o Barça na frente do placar.

Aos 31, O Barceloan deu uma aula de contra-ataque com Frenkie De Jong. O holandês deixou Lewandowski livre e o polônes finalizou firme, sem chances para o goleiro. Foi o terceiro do Barça na partida.

Por fim, aos 40 minutos, Ferrán Torres recebeu um passe na entrada da área, passou por dois marcadores e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro.

