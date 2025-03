Meia emprestado pelo Atlético faz hat-trick com belo gol na Europa; veja (Bruninho, do Atlético, comemora gol pelo Karpaty ao lado dos companheiros)

Emprestado pelo Atlético ao Karpaty Lviv, da Ucrânia, o meia Bruninho marcou um hat-trick neste domingo (30/3), na vitória do time por 4 a 0 sobre o Chornomorets, lanterna do Campeonato Ucraniano.

O jogador de 24 anos fez dois gols de pênalti e um em bela finalização de fora da área no Ukraina Stadium, em Lviv. O brasileiro também participou do último tento ao dar a assistência para Kostenko fechar o placar.

Bruninho chegou a sete gols em 17 jogos e é o artilheiro do Karpaty na temporada.

O time está em sexto lugar entre 16 equipes no Campeonato Ucraniano, com 32 pontos em 22 jogos. O Shakhtar Donetsk, último time na zona de classificação para a Conference League, tem 44 pontos e ocupa a terceira posição.

O empréstimo do meia ao clube europeu vai até junho de 2025. Já o vínculo do atleta com o Atlético se encerra em dezembro de 2026.

Bruninho pelo Atlético

Filho do lateral-direito Bruno Heleno, que teve duas passagens pelo Galo – 1996 a 2000 e 2002 -, Bruninho chegou ao Atlético ainda criança, para defender a categoria sub-13.

Destaque na base, o meia belo-horizontino estreou pelo time profissional alvinegro em 2018, ano em que fez nove jogos – todos saindo do banco de reservas.

Em 2019, Bruninho ganhou mais oportunidades na equipe principal, fez bons jogos e marcou seus primeiros – e únicos – dois gols pelo Atlético. Naquele ano, ele fez 16 partidas – cinco como titular.

Em 2020, o meia fez apenas três jogos, mas, sem espaço, foi emprestado pela primeira vez, para o Sport. Nos anos seguintes, foi repassado para Confiança, Juventude, CRB, Guarani, Ceará e Boavista-POR antes de chegar ao Karpaly Lviv.

Bruninho se destacou em duas dessas equipes: no Confiança, marcou nove gols em 17 jogos no primeiro semestre de 2021 e, no Guarani, fez 10 gols e duas assistências em 45 jogos ao longo de 2023. Ele foi um dos principais jogadores do Bugre, que chegou a estar na briga pelo acesso à Série A, mas decaiu na reta final e terminou em 10º lugar.

