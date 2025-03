Kaká, Mbappé e outros: jornalista elenca jogadores melhores que Neymar (Neymar, atacante do Santos)

Numa lista de dez jogadores, oito são melhores que Neymar, segundo o jornalista Paulo Vinicius Coelho, da Paramount Plus. Em participação no podcast Flow Sport Clube, PVC escolheu entre dez nomes citados pelo apresentador para uma lista de melhores e piores que o craque da Seleção Brasileira.

No segundo grupo, apenas dois nomes: Salah, atacante do Liverpool, e Adriano Imperador, ídolo do Flamengo. Todos os demais citados foram considerados pelo jornalista como melhores.

Entre eles, cinco brasileiros: Kaká, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, pentacampeões mundiais em 2002 com a Seleção Brasileiro, e Romário, tetra em 1994. Destes, Ronaldo foi melhor mundo três vezes, em 1996, 1997 e 2002, e Ronaldinho em 2004 e 2005. Kaká também foi reconhecido com o prêmio em 2007, enquanto Rivaldo levou o “título” em 1999.

Completam a lista Mbappé, campeão do mundo em 2018; Cristiano Ronaldo, eleito melhor do mundo cinco vezes, e Messi, campeão do mundo com a Argentina em 2022 e melhor do mundo oito vezes.

Carreira de Neymar

Neymar nunca foi melhor do mundo, mas fez história ao ficar entre os 10 melhores quando ainda jogava pelo Santos, no início de sua carreira. Na época, tinha apenas 20 anos.

Também não coquistou a Copa do Mundo com o Brasil, mas é o maior artilheiro do Seleção em jogos oficiais, com 79 gols em 128 partidas. Além disso, levou a Amarelinha a conquistar a Copa das Confederações de 2013 e o ouro olímpico em 2016.

Por clubes, estorou no Santos e fez parte do time multicampeão entre 2010 e 2013. Com o Peixe, conquistou uma Copa do Brasil (2010), uma Copa Libertadores (2011), uma Recopa Sul-Americana (2012) e três Campeonatos Paulista (2010, 2011 e 2012).

Na sequência, se transferiu ao Barcelona, onde fez história com o trio MSN – Messi, Suarez e Neymar. Lá, conquistou duas Supercopas da Espanha (2013 e 2016), duas La Liga (2014/15 e 2015/16), três Copas do Rei (2014/15, 2015/16 e 2016/17), uma Liga dos Campeões (2014/15) e uma Copa do Mundo de Clubes da Fifa (2015).

Passou também pelo Paris Saint-Germain, da França, onde jogou com Mabppé, também listado como melhor que Neymar por PVC. Por lá, venceu cinco vezes a Ligue 1 (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23), três a Copa da França (2017/18, 2019/20 e 2020/21), duas a Copa da Liga Francesa (2017/18 e 2019/20) e três a Supercopa da França (2018, 2020 e 2022).

Recentemente, passou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e neste ano retornou ao Santos.

