crédito: No Ataque Internacional

O forte desabafo da esposa de Daniel Alves após absolvição do jogador (Joana Sanz e Daniel Alves)

A modelo Joana Sanz desabafou nas redes sociais depois da absolvição de Daniel Alves da acusação de estupro na Espanha. O jogador brasileiro teve a condenação anulada nessa sexta-feira (28/3) pelo Tribunal de Justiça da Catalunha.



Criticada nas redes sociais pelo apoio ao marido, a esposa de Daniel Alves mandou um recado aos ‘haters’ neste sábado (29/3).

“Eu os convido a deixar de descarregar seu ódio em pessoas que não conhecem e que se eduquem para não ter que morder a língua que às vezes envenena. Feliz vida. Apontaram os dedos, me insultaram, me ameaçaram e me perseguiram durante anos. Como se quem tivesse sido acusada fosse eu”, iniciou Joanna.

“Apesar de tanto dano midiático e público, sigo em pé sem que me falte trabalho, como tantos desejaram que acontecesse. Sou fiel às minhas crenças e defendo o que penso sem ser intoxicada pelos outros”, acrescentou.

Prisão, condenação e absolvição de Daniel Alves

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma jovem em uma balada em Barcelona, na noite de 30 de dezembro de 2022. Além disso, foi condenado por mais cinco anos de liberdade vigiada e pagamento de indenização de 150 mil euros (R$ 798 mil, na cotação da época) e das custas do processo.

A Justiça deu a liberdade provisória com o pagamento de fiança. Ele foi condenado em primeira instância, mas recorreu, assim como o Ministério Público.

O Ministério Público espanhol pedia nove anos de prisão ao ex-atleta. Já a defesa da vítima solicitava a pena máxima para o crime, de 12 anos.

Daniel Alves ficou preso em Barcelona por 13 meses até conseguir a liberdade condicional, em março de 2024. Agora, ele foi absolvido e considerado inocente por falta de provas.

Contudo, o caso ainda pode ter uma reviravolta. A sentença que absolve o ex-lateral-direito da Seleção Brasileira não é definitiva. A defesa da mulher que o acusa ainda pode – e deve – recorrer ao Tribunal Supremo, última instância da Justiça espanhola.

A notícia O forte desabafo da esposa de Daniel Alves após absolvição do jogador foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque