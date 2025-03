crédito: No Ataque Internacional

Goleiro de seleção é suspenso por suspeita de manipulação de resultados (Goleiro do Quênia é alvo de investigação)

O goleiro Patrick Matasi, do Quênia, é suspeito em investigação de manipulação de resultados e foi alvo de suspensão.

O jogador do Kenya Police FC se tornou alvo da análise policial após vídeos publicados nas redes sociais mostrarem indícios de que ele teria feito algum tipo de acordo para influenciar placar de partida.

A Federação de Futebol do Quênia decidiu, nessa quinta-feira (27/3), que o atleta de 37 ficará impedido de atuar em atividades que envolvam o futebol profissional por 90 dias.

A entidade publicou nota sobre o caso e assegurou empenho para obter respostas e evitar fraudes no esporte.

“A federação continua com o compromisso de garantir a integridade do futebol e garantir um justo e transparente processo para todas as partes envolvidas”

A última atuação como titular do atleta de 37 anos pela equipe nacional foi na derrota do país por 4 a 1 para Camarões, em outubro de 2024, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Carreira

Segundo dados do site ogol, Matasi passou maior parte da carreira em clubes do Quênia. Pela seleção do país, o goleiro tem 34 partidas disputadas.

