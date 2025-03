Luana Piovani reage à absolvição de Daniel Alves: ‘Malditos todos’ (A atriz Luana Piovani se manifesta constantemente nas rede sociais sobre casos na Justiça envolvendo mulheres que foram vítimas)

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para demonstrar indignação com a absolvição de Daniel Alves no caso de agressão sexual em Barcelona. Na manhã desta sexta-feira (28/3), ela compartilhou a notícia nos stories do Instagram e reagiu com uma mensagem direta: “Malditos todos”.

Pouco depois, em outra publicação, Piovani reforçou a incredulidade ao escrever “Como assim?”, evidenciando o espanto diante da reviravolta judicial que anulou a condenação do ex-jogador.

A decisão do Tribunal de Justiça da Catalunha gerou grande repercussão, já que Daniel Alves havia sido condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual.

O órgão, no entanto, considerou que a sentença de primeira instância apresentava falhas na avaliação das provas, impossibilitando a manutenção da condenação.

A corte entendeu que o testemunho da vítima não foi suficiente para contrariar a presunção de inocência do acusado.

Luana Piovani, por sua vez, é conhecida por não se furtar a comentar temas polêmicos. A atriz frequentemente usa as redes para expor opiniões sobre questões sociais, principalmente aquelas que têm mulheres como vítimas.

