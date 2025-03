crédito: No Ataque Internacional

Brasileiro tem o segundo maior salário do Campeonato Francês; veja lista (Marquinhos junto ao elenco do PSG)

O brasileiro Marquinhos tem o segundo maior salário da Ligue 1, o Campeonato Francês. O zagueiro fica atrás apenas do camisa 10 Ousmane Dembelé, companheiro de PSG. O time de Paris, inclusive, domina a lista dos maiores valores do torneio. Veja o ranking abaixo.

Segundo apuração do jornal francês L’Équipe, os 12 maiores salários da Ligue 1 pertencem a jogadores do PSG. Marquinhos é o único brasileiro no top 29 da liga.

Dembelé ganha 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,2 milhões na cotação atual) mensais, de acordo com os europeus. Marquinhos vem logo atrás, com salário de 1,12 milhão de euros (R$ 6,92 milhões).

Maiores salários do Campeonato Francês

1. Ousmane Dembélé (PSG) – 1,5 milhão de euros (R$ 9,2 milhões)

2. Marquinhos (PSG) – 1,12 milhão de euros (R$ 6,92 milhões)

3. Lucas Hernández (PSG) – 1,1 milhão de euros (R$ 6,7 milhões)

3. Achraf Hakimi (PSG) – 1,1 milhão de euros (R$ 6,7 milhões)

5. Warren Zaïre-Emery (PSG) – 950 mil euros (R$ 5,8 milhões)

6. Vitinha (PSG) – 900 mil euros (R$ 5,5 milhões)

6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) – 900 mil euros (R$ 5,5 milhões)

8. Gianluigi Donnarumma (PSG) – 849,5 mil euros (R$ 5,2 milhões)

9. Nuno Mendes (PSG) – 800 mil euros (R$ 4,9 milhões)

10. Presnel Kimpembe (PSG) – 640 mil euros (R$ 3,9 milhões)

11. Bradley Barcola (PSG) – 550 mil euros (R$ 3,3 milhões)

12. Désiré Doué (PSG) – 500 mil euros (R$ 3 milhões)

12. Adrien Rabiot (Marselha) – 500 mil euros (R$ 3 milhões)

12. Pierre-Emile Höjbjerg (Marselha) – 500 mil euros (R$ 3 milhões)

12. Alexandre Lacazette (Lyon) – 500 mil euros (R$ 3 milhões)

16. Mason Greenwood (Marselha) – 450 mil euros (R$ 2,77 milhões)

16. Geoffrey Kondogbia (Marselha) – 450 mil euros (R$ 2,77 milhões)

16. Ismaël Bennacer (Marselha) – 450 mil euros (R$ 2,77 milhões)

16. Corentin Tolisso (Lyon) – 450 mil euros (R$ 2,77 milhões)

20. Gonçalo Ramos (PSG) – 443 mil euros (R$ 2,73 milhões)

21. Fabian Ruiz (PSG) – 434,3 mil euros (R$ 2,6 milhões)

22. Nemanja Matic (Lyon) – 400 mil euros (R$ 2,4 milhões)

22. Seko Fofana (Rennes) – 400 mil euros (R$ 2,4 milhões)

22. Brice Samba (Rennes) – 400 mil euros (R$ 2,4 milhões)

22. Joao Neves (PSG) – 400 mil euros (R$ 2,4 milhões)

26. Leonardo Balerdi (Marselha) – 350 mil euros (R$ 2,1 milhões)

27. Rayan Cherki (Lyon) – 330 mil euros (R$ 2 milhões)

27. Valentin Rongier (Marselha) – 330 mil euros (R$ 2 milhões)

29. Gaëtan Laborde (Nice) – 320 mil euros (R$ 1,9 milhões)

29. Alexandre Golovin (Monaco) – 320 mil euros (R$ 1,9 milhões)

29. Denis Zakaria (Monaco) – 320 mil euros (R$ 1,9 milhões)

PSG domina a lista

Mais da metade (15) dos 29 maiores salários do Campeonato Francês são do Paris Saint-Germain. O time da capital tem amplo domínio do torneio na última década: venceu 10 dos últimos 12 títulos.

Nesta temporada, o PSG já encaminha mais um troféu – é o líder isolado da Ligue 1, com 19 pontos de vantagem para o rival Olympique de Marseille, segundo colocado.

