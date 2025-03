Jogador da Série A é eleito para melhor time da história de bicampeão da Champions (Time do Chelsea campeão da Champions League de 2020/21)

O Chelsea promoveu uma votação entre os torcedores para comemorar os 120 anos de fundação, que foram completados em 10 de março. O resultado foi divulgado na quarta-feira (26/3), e o time bicampeão da Champions League conta com um jogador da Série A do Campeonato Brasileiro no melhor time da história.

O zagueiro Thiago Silva, que atua no Fluminense, foi escolhido pelos torcedores do Chelsea para integrar a equipe dos maiores da história do clube inglês. O brasileiro de 40 anos formou dupla nessa escalação histórica com o lendário John Terry, inglês que se aposentou em 2018.

O restante da defesa do Chelsea foi formada pelo goleiro tcheco Petr Cech, o lateral-direito espanhol César Azpilicueta e o lateral-esquerdo Ashley Cole. Já o meio-campo eleito tem os franceses Claude Makélélé e N’golo Kanté, e o inglês Frank Lampard, maior artilheiro da história do clube com 211 gols.

Por fim, o ataque contou com o belga Eden Hazard, o italiano Gianfranco Zola e o marfinense Didier Drogba.

Boa parte desses jogadores formaram a base do bicampeonato da Champions League – títulos em 2011/12 e 2020/21 – e vários outros troféus, como pentacampeonato da Premier League.

Thiago Silva pelo Chelsea

Eleito para o time da história do Chelsea, Thiago Silva jogou no Chelsea entre 2020 e 2024.

Embora tenha chegado aos 35 anos, o “Monstro”, apelido do defensor, marcou o nome da história com boas atuações, liderança dentro de campo e, claro, o título da Champions League.

Nessas quatro temporadas, Thiago Silva vestiu a camisa do Chelsea em 156 partidas, marcou nove gols e deu quatro assistências.

A notícia Jogador da Série A é eleito para melhor time da história de bicampeão da Champions foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque