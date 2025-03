Seleção que enfrentou o Brasil na Copa de 2010 já está fora de 2026 (Jogo entre Brasil e Coreia do Norte na Copa do Mundo de 2010)

Uma seleção que enfrentou o Brasil na Copa do Mundo de 2010 já sabe que não estará na próxima edição de Mundial. A Coreia do Norte disputou a edição da África do Sul há 15 anos, mas já está fora da disputa pela vaga no torneio que será disputado em Canadá, Estados Unidos e México no próximo ano.

Ainda sem a presença da Coreia do Norte, as Eliminatórias da Ásia iniciaram em outubro de 2023, com 10 playoffs eliminatórios prévios à primeira fase de grupos. Nessa etapa seguinte, entre novembro de 2023 e junho de 2024, 20 seleções foram desclassificadas, e os coreanos avançaram.

Porém, na sequência, a Coreia do Norte se tornou a 29ª seleção asiática sem chances de ir à Copa do Mundo – veja os outros 28 no fim da matéria. Embora tenha duas rodadas restantes, o país de mais de 26 milhões de habitantes não conseguirá mais lutar por uma das duas vagas diretas do seu grupo ou das duas de repescagem.

No total, são oito seleções da Ásia que vão diretamente ao Mundial, enquanto um disputará a repescagem.

Participações da Coreia do Norte em Copas do Mundo

A única seleção que já disputou Copa do Mundo e, ao fim da data Fifa de março de 2025, já sabe que está fora do Mundial de 2026 tem duas edições no currículo. A Coreia do Norte enfrentou o Brasil em 2010, mas já havia participado antes e até bateu um campeão mundial.

Em 1966, os coreanos disputaram o Mundial da Inglaterra, perderam para União Soviética, empataram com Chile e venceram a Itália. Na época, o país europeu era o maior campeão da Copa do Mundo junto de Brasil e Uruguai, com duas taças. Como avançou na fase de grupos, a Coreia do Norte foi às quartas, mas foi derrotada por 5 a 3 por Portugal.

Já em 2010, na Copa da África do Sul, a Coreia do Norte voltou à disputa, mas, desta vez, perdeu as três partidas e foi eliminada com apenas um gol feito, o qual foi justamente diante da Seleção Brasileira – perdeu por 7 a 0 para Portugal e 3 a 0 para a Costa do Marfim.

O duelo entre Coreia do Norte e Brasil ocorreu em 15 de junho, em Johannesburgo, na estreia dos países no Mundial. Em partida bem complicada, a Seleção chegou a ser vaiada no primeiro tempo e só fez gols na etapa final. Maicon e Elano marcaram os gols da vitória por 2 a 1, já que Ji Yun-nam diminuiu para os asiáticos.

Seleções que não têm mais chances de ir à Copa

África

Chade

São Tomé e Príncipe

Seicheles

Somália

América Central e do Norte

Ilhas Virgens Americanas

Ilhas Turcas e Caicos

Ásia

Camboja

Mongólia

Maldivas

Timor Leste

Brunei

Guam

Sri Lanka

Butão

Laos

Macau

Índia

Afeganistão

Síria

Birmânia

Tailândia

Singapura

Malásia

Taipé Chinês

Turcomenistão

Hong Kong

Vietnã

Filipinas

Tajiquistão

Paquistão

Iêmen

Nepal

Líbano

Bangladesh

Coreia do Norte

Oceania

Ilhas Cook

Samoa Americana

Tonga

Papua Nova Guiné

Ilhas Salomão

Vanuatu

Samoa

Taiti

Fiji

