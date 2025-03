Ex-técnico do Cruzeiro é demitido de seleção mesmo após vitória (Técnico Paulo Bento durante treino da seleção dos Emirados Árabes Unidos)

Ex-técnico do Cruzeiro, o português Paulo Bento foi demitido da seleção dos Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira (26/3).

Curiosamente, a decisão da federação se dá um dia depois de a equipe vencer a Coreia do Norte por 2 a 1, no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad, na Arábia Saudita.

O confronto valeu pela oitava rodada do Grupo A da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No primeiro jogo desta Data Fifa, os Emirados Unidos haviam perdido por 2 a 0 para o Irã, na última quinta-feira (20/3).

Paulo Bento deixa a seleção dos Emirados Árabes na terceira colocação, com 13 pontos – quatro a menos que o segundo colocado Uzbequistão.

Os dois melhores times de cada chave vão à Copa do Mundo diretamente, enquanto terceiro e quarto colocados seguem na disputa pela classificação em uma outra etapa das Eliminatórias.

Paulo Bento no Cruzeiro

Paulo Bento foi treinador do Cruzeiro em 2016. A curta passagem pela Toca da Raposa durou apenas 17 jogos, com seis vitórias, três empates e oito derrotas.

