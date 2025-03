País com mais de 1 bilhão de habitantes não tem chances de ir à Copa (Índia perdeu para o Catar e foi eliminada das Eliminatórias da Copa)

Levantamento feito pelo No Ataque listou as 43 seleções que não têm mais chances de ir à Copa do Mundo de 2026. Entre elas está a Índia, país mais populoso do planeta, com cerca de 1,4 bilhão de habitantes segundo dados de 2023.

A Seleção Indiana disputou o Grupo A da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para o Mundial, mas acabou na terceira colocação e foi eliminada – apenas os dois primeiros (Catar e Kuwait) avançaram à etapa seguinte. O Afeganistão, em quarto lugar, também caiu.

A campanha indiana começou bem, com vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Kuwait. Depois, tudo desandou, com derrotas para Catar (3 a 0 em casa e 2 a 1 fora) e Afeganistão (2 a 1 em casa) e empates com os afegãos (0 a 0 fora) e os kuwaitianos (0 a 0 em casa).

Índia nunca disputou a Copa do Mundo

A Índia nunca disputou uma Copa do Mundo. A seleção do país mais populoso do planeta chegou a se classificar para o Mundial de 1950, no Brasil, após desistências de Myanmar, Indonésia e Filipinas.

Contudo, a própria Índia desistiu do torneio. Há várias razões apontadas para isso. A principal delas é a questão financeira.

Uma outra versão aponta que a Federação Indiana de Futebol (AIFF, da sigla em inglês) não considerou o torneio tão importante quanto os Jogos Olímpicos, por exemplo, e optou por não enviar a equipe à América do Sul.

Há ainda quem conta que a desistência se deveu à hipótese de a Fifa ter proibido os indianos de atuar sem chuteiras.

Classificados para a Copa

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos EUA, México e Canadá, já tem sete seleções classificadas:

Canadá EUA México Argentina Irã Japão Nova Zelândia

Seleções sem chance de jogar a Copa

África

Chade

São Tomé e Príncipe

Seicheles

Somália

América Central e do Norte

Ilhas Virgens Americanas

Ilhas Turcas e Caicos

Ásia

Camboja

Mongólia

Maldivas

Timor Leste

Brunei

Guam

Sri Lanka

Butão

Laos

Macau

Índia

Afeganistão

Síria

Birmânia

Tailândia

Singapura

Malásia

Taipé Chinês

Turcomenistão

Hong Kong

Vietnã

Filipinas

Tajiquistão

Paquistão

Iêmen

Nepal

Líbano

Bangladesh

Coréia do Norte

Oceania

Ilhas Cook

Samoa Americana

Tonga

Papua Nova Guiné

Ilhas Salomão

Vanuatu

Samoa

Taiti

Fiji

