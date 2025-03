Clube multicampeão italiano lança camisa em homenagem ao Boca Juniors (Boca Juniors tem conexão história com a cidade de Genoa)

O Genoa, da Serie A (Campeonato Italiano), anunciou nesta quarta-feira (26/3) lançamento de camisa especial em homenagem ao Boca Juniors.

A iniciativa do eneacampeão italiano visa celebrar o aniversário de 120 anos do clube argentino de Buenos Aires.

O Boca criado por uma comunidade de europeus da região de Genoa que chegou na Argentina no final do Século XIX.

O termo ‘xeneize’, apelido dos torcedores do Boca, é versão diferente da palavra ‘Zeneixe’, palavra usada para se referir a cidadãos da cidade italiana. Com essa forte relação histórica, os clubes e fãs tem boa relação entre si.

Uniforme

O kit especial do Genoa tem como base o uniforme do Boca. A camisa é azul e conta com a tradicional listra amarela horizontal no meio do item.

A camisa é divida na categoria pro, que custa 120 euros (cerca de R$ 739 na cotação atual), e comum 85 euros (R$ 523) e está a venda no site oficial do clube italiano.

A notícia Clube multicampeão italiano lança camisa em homenagem ao Boca Juniors foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque