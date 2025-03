As 43 seleções que já não têm mais chances de ir à Copa do Mundo de 2026 (Taça da Copa do Mundo )

A data Fifa de março de 2025 terminou na terça-feira (25/3), e 43 seleções já não têm mais chances de se classificar à Copa do Mundo de 2026, que será disputada em Canadá, Estados Unidos e México entre junho e julho do próximo ano. Veja abaixo a situação dos países que já estão fora do Mundial.

África

As Eliminatórias da África começaram em 15 de novembro com uma fase de grupos que tem 53 seleções divididas em nove grupos – uma chave tem um time a menos. As equipes estão em busca das nove vagas diretas e um lugar na repescagem intercontinental.

Embora tenha quatro rodadas restantes, quatro países ainda não venceram e já não têm mais chances de se classificar à Copa do Mundo: Chade, São Tomé e Príncipe, Seicheles e Somália.

América do Sul

Todas as seleções sul-americanas ainda têm chances de conseguir uma das cinco vagas diretas restantes, pois a Argentina já se classificou e garantiu o primeiro lugar do continente.

Uma seleção também brigará por uma vaga na repescagem intercontinental nas quatro rodadas restantes.

América Central e do Norte

Os dois países que foram desclassificados nas Eliminatórias realizadas pela Concacaf foram nos playoffs que antecederam à fase de grupos: Ilhas Virgens Americanas e Ilhas Turcas e Caicos foram eliminadas.

O restante das seleções que ainda sonham com as três vagas disputam a competição que será disputada até a data Fifa de junho. O continente, que já conta com as anfitriãs Canadá, Estados Unidos e México garantidas, ainda terá dois lugares na repescagem intercontinental.

Ásia

As Eliminatórias da Ásia iniciaram em outubro de 2023, com 10 playoffs eliminatórios prévios à primeira fase de grupos. Nessa etapa seguinte, entre novembro de 2023 e junho de 2024, 20 seleções foram desclassificadas.

Na sequência, o 29º país asiático que ficou sem chances de ir à Copa do Mundo foi a Coréia do Norte – veja os outros 28 no fim da matéria. Embora tenha duas rodadas restantes, a seleção não conseguirá mais lutar por uma das duas vagas diretas do seu grupo ou das duas de repescagem. No total, são oito seleções que vão diretamente ao Mundial, enquanto um disputará a repescagem.

Europa

Na Europa, todas as seleções também ainda têm chances de ir à Copa do Mundo de 2026. Isso se deve ao pontapé inicial tardio das Eliminatórias no continente: seis grupos começaram a disputa nessa data Fifa de março e outras seis chaves só iniciarão em setembro.

Desta forma, as 16 vagas destinadas à Europa serão disputadas na fase de grupos, que se encerrará em novembro deste ano.

Oceania

As Eliminatórias da Oceania começaram em 5 de outubro de 2024 e já chegaram ao fim. Após três eliminados nos playoffs, as fase de grupos marcaram a desclassificação de mais quatro países, enquanto as finais já decidiram o classificado e o representante na repescagem.

A Nova Zelândia garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 ao bater a Nova Caledônia em 24 de março. Enquanto os vencedores se confirmaram no Mundial, os derrotados estão assegurados na repescagem intercontinental.

Seleções que não têm mais chances de ir à Copa

África

Chade

São Tomé e Príncipe

Seicheles

Somália

América Central e do Norte

Ilhas Virgens Americanas

Ilhas Turcas e Caicos

Ásia

Camboja

Mongólia

Maldivas

Timor Leste

Brunei

Guam

Sri Lanka

Butão

Laos

Macau

Índia

Afeganistão

Síria

Birmânia

Tailândia

Singapura

Malásia

Taipé Chinês

Turcomenistão

Hong Kong

Vietnã

Filipinas

Tajiquistão

Paquistão

Iêmen

Nepal

Líbano

Bangladesh

Coréia do Norte

Oceania

Ilhas Cook

Samoa Americana

Tonga

Papua Nova Guiné

Ilhas Salomão

Vanuatu

Samoa

Taiti

Fiji

