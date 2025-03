Junior Alonso, do Atlético, faz gol pelo Paraguai nas Eliminatórias (Junior Alonso, zagueiro do Atlético e da Seleção Paraguaia)

Junior Alonso, zagueiro do Atlético, fez gol pelo Paraguai no duelo com a Colômbia, fora de casa, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentaram no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, nesta terça-feira (25/3), e empataram por 2 a 2.

O gol de Alonso – o primeiro do Paraguai – foi marcado em finalização de cabeça, aos 48 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Diego Gómez. O defensor de 32 anos chegou ao terceiro tento em 61 partidas pelos Guaranis.

Na Seleção Paraguaia, o camisa 6 é utilizado como lateral-esquerdo, visto que a dupla de zaga conta com Fabián Balbuena, ex-Corinthians, e Omar Alderete, atleta do Getafe, da Espanha.

Assista ao gol de Alonso

Junior Alonso no Atlético

Curiosamente, Junior Alonso também soma três gols pelo Atlético, mas em 173 jogos. Os números mostram que o atleta não é tão participativo na bola aérea ofensiva do time alvinegro.

Nos últimos anos, o Galo teve dois “zagueiros-artilheiros” estimados pela torcida. Réver contabilizou 31 gols em 356 jogos (2010 a 2014; 2019 a 2023), e Leonardo Silva anotou 36 em 390 aparições (2011 a 2019).

Mesmo sem ser goleador, Alonso é querido pelos atleticanos por sua liderança e seriedade. Ele soma seis títulos pelo Galo: um Campeonato Brasileiro (2021), uma Copa do Brasil (2021) e quatro Campeonatos Mineiros (2021, 2022, 2024 e 2025).

A notícia Junior Alonso, do Atlético, faz gol pelo Paraguai nas Eliminatórias foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque