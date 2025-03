crédito: No Ataque Internacional

Dorival defende presidente da CBF após goleada: ‘Tudo nos foi dado’ (Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior defendeu Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após a goleada sofrida para a Argentina, nesta terça-feira (25/3). O Brasil perdeu por 4 a 1 para a campeã do mundo, no Monumental de Nuñez, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Nesta semana, Ednaldo foi reeleito como presidente da CBF e permanecerá no cargo até 2030. Questionado em entrevista coletiva, Dorival evitou criticar o dirigente da entidade e ressaltou que o mandatário sempre esteve presente nos compromissos da Seleção.

“Independentemente da derrota de hoje, eu seria muito desleal se eu falasse qualquer coisa a respeito do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Em momento nenhum ele deixou de estar presente, de nos apoiar. Sempre chegou no dia das partidas, na grande maioria dos locais que nós tivemos”, começou.

O treinador, contudo, não quis comentar sobre a reeleição de Ednaldo. Por fim, Dorival salientou que a CBF ofereceu todas as condições para a Seleção.

“Teve naturalmente agora esse processo seletivo. Em momento nenhum ele faltou com a presença, em qualquer situação que nós necessitávamos. Tudo nos foi dado. Toda condição vem sendo dada a todos nós. Eu seria extremamente desonesto se eu apontasse qualquer detalhe negativo nesse processo todo”, finalizou.

Seleção nas Eliminatórias

Com o resultado, a Seleção Brasileira está em quarto lugar, com 21 pontos. A próxima Data-Fifa será em junho, quando o Brasil enfrentará o Equador e o Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente.

Os seis primeiros colocados das Eliminatórias da Conmebol têm vagas diretas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem contra seleções de outros continentes.

A notícia Dorival defende presidente da CBF após goleada: ‘Tudo nos foi dado’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque