Pentacampeão pelo Brasil lamenta goleada da Argentina: ‘Vergonhoso’ (Seleção Brasileira perdeu por 4 a 1 para a Argentina)

O ex-jogador Denílson, que participou da cobertura ‘in loco’ de Argentina x Brasil pelo Sportv, classificou como “vergonhoso” o desempenho da Seleção na derrota por 4 a 1 pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O pentacampeão mundial em 2002 afirmou que o Brasil passou grande parte do tempo sem sequer tocar na bola e achou um gol quando o rival já vencia por 2 a 0 diante de mais de 80 mil torcedores no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

“Parabenizar o torcedor argentino pela festa que fez aqui no Monumental. O jogo é vergonhoso para o torcedor brasileiro, vergonhoso para a comissão, vergonhoso para a CBF, vergonhoso para os protagonistas, que são os jogadores. Desde o minuto três, o torcedor já estava gritando o olé. O Brasil ficou sem tocar na bola há muito tempo. Aí você fala, 4 a 1 para a Argentina, um 4 a 1 assim com peso, merecido o 4 a 1. E o gol do Brasil foi achado. O Romero erra na saída de bola, o Matheus Cunha pressiona, rouba a bola e faz o gol. E só. O Brasil não fez mais nada”. Denílson

Na sequência do comentário, Denílson relembrou o período como jogador, em especial os duelos com a Argentina, e disse que jamais a Seleção Brasileira teve um rendimento tão ruim como hoje.

“Eu não lembro de ter assistido um jogo da seleção tão ruim tecnicamente. Um jogo tão distante de uma seleção adversária. Fiz alguns jogos com a Seleção Brasileira, competi várias vezes em jogos desse tamanho, e a gente normalmente, para falar de resultado, às vezes perdíamos os jogos, mas tinha ali uma competição, sabe? Uma situação de falar, poxa, aquela bola, né? Não entrou? Pô, aquela bola que o goleiro defendeu. A gente vai falar o quê da Seleção Brasileira hoje? O que a Seleção criou hoje para tentar buscar um resultado? Na minha opinião, não fez nada. O Dibu Martínez talvez nem precise tomar banho para ir para casa hoje”.

O time treinado por Dorival Júnior finalizou apenas três vezes – além do gol de Matheus Cunha, levou perigo em cobrança de falta do travessão de Raphinha, já no segundo tempo.

Já a equipe orientada por Lionel Scaloni contabilizou 56% de posse de bola e chutou 12 vezes – sete em direção à meta do goleiro Bento, das quais quatro entraram (Julián Alvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone).

Brasil nas Eliminatórias

Com o revés para a Argentina, o Brasil manteve os 21 pontos e encerrou a 14ª rodada das Eliminatórias na quarta posição. A briga pela classificação ao Mundial de 2026 ainda está tranquila porque os seis primeiros têm vagas garantidas.

O sétimo colocado – atualmente a Venezuela, com 15 pontos – participará da repescagem contra países de todos os continentes.

A próxima Copa do Mundo será realizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá e contará com 48 equipes divididas em 12 grupos.

