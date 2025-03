Bolívia e Uruguai empatam e ampliam jejum nas Eliminatórias (Bolívia e Uruguai empataram por 0 a 0)

Nesta terça-feira, no Estádio Municipal de El Alto, o Uruguai visitou a Bolívia e empatou sem gols, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A Celeste amargou o terceiro jogo consecutivo sem vitória, enquanto os bolivianos chegaram ao quinto duelo sem triunfo.

Agora, o Uruguai chegou aos 21 pontos e permaneceu na quarta colocação da tabela, desperdiçando a oportunidade de ir ao segundo lugar. A situação, porém, pode mudar. Isso porque, de acordo com os resultados desta rodada, a equipe pode perder uma posição para Colômbia ou Paraguai, que se enfrentam.

Do outro lado, a Bolívia manteve-se na sétima colocação, com 14 unidades. A seleção se encontra, atualmente, na vaga que permite acesso à repescagem para a Copa do Mundo de 2026. A Venezuela (8º), caso vença o Peru, assume a colocação dos bolivianos.

O próximo duelo do Uruguaio, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, acontece no dia 4 de junho, diante do Paraguai, fora de casa. Os horários e o estádio ainda não foram definidos. Da mesma maneira, a Bolívia tem como próximo desafio, no mesmo dia, a Venezuela, também como visitante.

