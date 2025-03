crédito: No Ataque Internacional

País de 35 milhões de habitantes está a uma vitória de ir à Copa pela 1ª vez (Jogo entre Irã e Uzbequistão pelas Eliminatórias Asiáticas)

Um país de mais de 35 milhões de habitantes está próximo de se garantir na Copa do Mundo de 2026, que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano. O Uzbequistão precisa de apenas uma vitória para assegurar a vaga inédita para o Mundial masculino de futebol.

Nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa, o Uzbequistão empatou por 1 a 1 nesta terça-feira (25/3) com o Irã. O empate em solo iraniano classificou os donos da casa e deixou o time uzbeque próximo da vaga na competição.

Uzbequistão tem 17 pontos no Grupo A, quatro a mais que os Emirados Árabes Unidos, restando apenas duas rodadas. Desta forma, basta a seleção somar uma vitória para garantir uma vaga para a Copa do Mundo.

E a curiosidade é que Uzbequistão e Emirados Árabes Unidos se enfrentam na próxima rodada. Logo, um empate neste confronto direto garante a nação que participou da União Soviética no Mundial de futebol pela primeira vez na história.

O jogo será realizado nos Emirados Árabes Unidos, país que tem Abu Dhabi como capital, em 5 de junho, no início da próxima data Fifa.

Uzbequistão no futebol

O Uzbequistão está próximo da primeira Copa do Mundo como uma nação independente. Isso se deve ao fato de que a União Soviética, que contava com participação uzbeque, participou de sete mundiais masculino de futebol: 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986 e 1990.

Parte da URSS entre 1924 e 1991, Uzbequistão pode conquistar o seu maior feito futebolístico com essa vaga para a Copa do Mundo. A maior façanha do país é ser semifinalista da Copa da Ásia em 2011. Já nas Eliminatórias, o time chegou à repescagem asiática em duas ocasiões, mas perdeu para Bahrein, rumo ao Mundial de 2006, e Jordânia, na disputa pela vaga para 2014.

Próxima de fazer história, a atual geração é comandada Eldor Shomurodov. O atacante de 29 anos da Roma já é o maior artilheiro da história da seleção: são 41 gols marcados para o jogador que já fez 18 partidas no Campeonato Italiano nesta temporada.

