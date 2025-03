Saudades do ex? Time da Europa usa cena do BBB para homenagear ilustre atacante (Meme do Davi, campeão do BBB de 2024)

O Atlético de Madrid tem motivos de sobra para sentir saudades de um jogador que fez história com a camisa alvirrubra. Luis Suárez, um dos grandes nomes do futebol mundial, foi homenageado pelo clube nesta terça-feira (25/3) em um vídeo marcante publicado no Instagram. Curiosamente, as imagens mostram uma cena do reality show Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo, que virou meme.

O vídeo do Atlético de Madrid tem o participante Davi Brito, campeão do BBB 24, em momento instrospectivo na casa “mais vigiada do Brasil”, com cara de saudades. Em seguida, vários gols de Luis Suárez aparecem na publicação para empolgar os torcedores e causar, obviamente, um sentimento de nostalgia.

Luis Suárez no Atlético de Madrid

Ao todo, Luis Suárez disputou 83 partidas em duas temporadas pelo Atlético de Madrid. Foram 34 gols e cinco assistências. O uruguaio foi o artilheiro e peça fundamental no time do técnico Diego Simeone na conquista do Campeonato Espanhol (LaLiga) na temporada 2020/21.

Atualmente, Luis Suáres está no Inter Miami – de Lionel Messi – pelo segundo ano. Na temporada 2025, o atacante tem quatro gols e cinco assistências em oito jogos. Em 2024, foram 25 gols e 12 assistências em 37 partidas. Antes de jogar nos Estados Unidos, o uruguaio teve uma passagem de sucesso pelo Grêmio. No Brasil, ele balançou as redes 29 vezes e contribuiu com 17 assistências.

Meme do BBB já foi utilizado por Seleção

Essa não foi a primeira vez que o meme de Davi Brito no BBB apareceu no contexto futebolístico mundial. Em janeiro, o perfil da Seleção Francesa usou o mesmo trecho do reality show brasileiro para homenagear o atacante Antoine Griezmann, que anunciou a aposentadoria da equipe nacional em setembro de 2024.

