Além da Argentina: as seleções que podem se classificar para a Copa hoje (25/3) (Julián Álvarez e Alexandre )

Diante do Brasil, a Argentina pode garantir vaga na Copa do Mundo de 2026 já nesta terça-feira (25/3). Contudo, os “hermanos” não sao os únicos que tem essa chance: na Ásia, Irã e Uzbequistão também podem se garantir no próximo mundial hoje.

O Irã está bem próximo de conquistar a vaga. Líder do Grupo A das Eliminatórias Asiáticas, com 19 pontos, precisa apenas empatar com o Uzbequistão, em casa, para se garantir na próxima Copa por conta própria.

Mesmo se perder, o Irã ainda pode se classificar em caso de tropeços de Emirados Árabes Unidos e Catar, contra Coreia do Norte e Quirguistão, respectivamente.

Já o Uzbequistão, segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos, não depende só de si para garantir a classificação nesta terça-feira. A seleção precisa ao menos empatar com o Irã, além de contar com as derrotas dos Emirados Árabes Unidos e do Catar.

Se vencer, o Uzbequistão garante vaga na Copa de 2026, a primeira da história do clube, mesmo com empates dos EUA e do Catar.

Argentina pode se classificar contra o Brasil

Os argentinos precisam de apenas um empate para se classificarem ao próximo mundial. Atual campeã, a seleção recebe o Brasil em Buenos Aires na noite desta terça. A bola rola para o confronto a partir das 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, casa do River Plate.

Mesmo se perder para a Seleção Brasileira, a Argentina garante vaga na Copa se a Bolívia não vencer o Uruguai.

A notícia Além da Argentina: as seleções que podem se classificar para a Copa hoje (25/3) foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque