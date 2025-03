crédito: No Ataque Internacional

Árbitro brasileiro da Fifa recebeu pagamento inusitado para apitar final de torneio amador (Anderson Daronco (centro) apitou final da Liga Independiente no Uruguai )

Árbitro brasileiro do quadro da Fifa, Anderson Daronco recebeu uma pedra preciosa como pagamento para apitar a final de uma competição amadora no Uruguai, no último domingo (23/3).

De acordo com o jornal uruguaio El Observador, Daronco recebeu uma ametista como pagamento, além de vários brindes e ajuda de custo de 40 mil pesos (cerca de R$ 5 mil).

A passagem e hospedagem para o árbitro gaúcho foram pagos pela Liga Independiente, organizadora do torneio.

Em contato com o jornal El Observador, Daronco brincou que a esposa vai decidir como usar a ametista como item de decoração em casa. Ela acompanhou o árbitro na partida em Artigas, município localizado a 600 km da capital Montevidéu.

Daronco em final amadora no Uruguai

Duas mil pessoas acompanharam a vitória da La 12 sobre o Picapiedra, no Estádio Matías González, em Artigas, pela Liga Independiente.

Após a partida, o árbitro de 44 anos falou sobre a experiência inusitada fora do Brasil e revelou que recebe vários convites parecidos.

“Uma felicidade muito grande em estar aqui, em Artigas, e conhecendo todo este ambiente esportivo daqui. Creio que será minha vez em Artigas. No Brasil, tenho muitas oportunidades de dirigir partidas assim”, disse.

“São muitos convites que recebemos para fazer partidas amadoras e não só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados. Foi onde comecei. Para mim, é uma oportunidade de estar voltando a minha origem como árbitro, estar junto das pessoas e sentir este carinho que algumas pessoas tem conosco e nossa atividade”, acrescentou.

