Sem Messi, veja a provável escalação da Argentina contra o Brasil (Lionel Messi, capitão da Seleção Argentina )

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (25/3), às 21h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em um dos maiores clássicos do futebol mundial. O duelo é crucial para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, com os hermanos podendo garantir matematicamente a vaga em caso de empate.

Sem Lionel Messi, que está lesionado, o técnico Lionel Scaloni prepara mudanças na equipe. O meio-campo terá o retorno de Rodrigo De Paul, que não jogou na vitória sobre o Uruguai, por 1 a 0, na última sexta-feira.

O treinador ainda mantém dúvidas sobre a formação ideal, mas a tendência é que a Argentina utilize uma base semelhante à que enfrentou o Uruguai.

De Paul de volta e dúvida no meio-campo

A defesa deve ser mantida com Martínez no gol e a linha de quatro formada por Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico.

No meio, a principal indefinição está entre Leandro Paredes e Simeone. Se optar pelo mais experiente, Scaloni reforça a posse de bola e a solidez defensiva. Caso escolha Simeone, ganha mais explosão e velocidade pelos lados.

Enzo Fernández e Mac Allister completam o setor ao lado de De Paul, que retorna com status de peça-chave para a Argentina controlar o jogo no meio-campo.

No ataque, a expectativa é de que Thiago Almada atue mais recuado, fazendo a função de ligação entre os volantes e o ataque, enquanto Julián Álvarez terá liberdade para se movimentar e pressionar a defesa brasileira.

Provável escalação da Argentina:

Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Paredes (Simeone), Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul; Thiago Almada e Julián Álvarez.

A notícia Sem Messi, veja a provável escalação da Argentina contra o Brasil foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque