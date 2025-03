Artilheiro de gigante europeu mostra rosto detonado após chute de adversário (Edin Dzeko foi atingido por chute do rosto )

O atacante Edin Dzeko mostrou o rosto detonado após ser atingido por chute de adversário durante partida entre Bósnia e Herzegovina e Romênia pela Liga das Nações. O jogador, contudo, adotou tom bem-humorado para falar da situação.

O lance impressionante foi aos 33 minutos do 1º tempo. Dzeko, da Bósnia, e o zagueiro Popescu, da Romênia, foram dividir a jogada, mas os dois olhavam para cima no momento. O zagueiro chutou o rosto do atacante na tentativa de afastar a bola. Assim que foi atingido, Dzeko caiu no chão com a mão no rosto. Não houve punição. A Bósnia venceu o jogo por 1 a 0.

Nas redes sociais, o jogador de 39 anos mostrou o rosto com curativos e com pontos perto da sobrancelha, além do nariz enfaixado. Ele escreveu na legenda: “Tudo ou nada”. O atacante ainda usou a música “Eye of the tiger”, tema do filme de luta “Rocky Balboa”.

Sakatlanmas? sonras?nda Edin Dzeko: “Taraftarlar?m?z?n içi rahat olsun futbol ayak ile oynan?yor.”



Quem é Dzeko?

Dzeko iniciou a carreira no Željezni?ar, da Bósnia, e ganhou projeção no Wolfsburg, quando foi artilheiro da Bundesliga e campeão alemão em 2008-09. Depois, defendeu o Manchester City e foi campeão da Premier League em 2011-12 e 2013-14.

Em 2015, ele se transferiu para a Roma, onde se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube – com 199 gols em 260 jogos, atrás apenas de Francesco Totti (307) e Roberto Pruzzo (138). Em 2021, defendeu a Inter de Milão, onde venceu o Campeonato Italiano e foi à final da Champions League.

Atualmente, joga pelo Fenerbahçe, na Turquia. Com a camisa de sua seleção, é o maior artilheiro: são 65 gols pela Bósnia.

