Holanda perde para a Espanha nos pênaltis e cai na Liga das Nações (Laranja Mecânica foi derrotada pela Espanha nos pênaltis (5 a 4) após um empate por 3 a 3)

A Holanda está eliminada da Liga das Nações. Neste domingo (23/3), a Laranja Mecânica foi derrotada pela Espanha nos pênaltis (5 a 4) após um empate por 3 a 3 no Estádio Mestalla, em Valência, e caiu nas quartas de final da competição. Memphis Depay, do Corinthians, chegou a marcar um gol de pênalti, mas não evitou a queda.

De volta à seleção após oito meses, o camisa 10 foi titular da equipe de Ronald Koeman e fez, inclusive, a sua 100ª partida pelo país. Ele deixou o gramado aos 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação. O jogo de ida do confronto havia ficado empatado por 2 a 2, em Roterdã.

Em busca do bicampeonato, a Espanha, campeã da última edição, aguarda pelo duelo entre França e Croácia para conhecer o seu adversário nas semis. As datas da próxima fase do torneio ainda não foram divulgadas. Já a Holanda, vice em 2019, se despede da Liga das Nações.

O jogo

A Espanha precisou de apenas cinco minutos diante de sua torcida para abrir o placar do jogo. Oyarzabal recebeu na área e foi derrubado por Van Hecke, portanto, pênalti. O próprio atacante cobrou rasteiro, no canto esquerdo de Verbruggen, e estufou as redes.

Aos 10 minutos, Lamine Yamal carregou pela direita e tocou para Oyarzabal, que chutou na saída do goleiro holandês e aumentou a vantagem. O tento, entretanto, foi anulado por impedimento. Já aos 12, foi a vez de Nico Williams ser acionado na área e bater cruzado, mas Verbruggen se esticou e fez grande defesa. Pressão espanhola!

Com um Memphis discreto, a Holanda tentou reagir e levou perigo a Unai Simón aos 34 minutos. Geertruida arriscou de fora da área e obrigou o goleiro espanhol a se esticar para agarrar a bola.

O camisa 10 do Corinthians enfim apareceu aos seis minutos da etapa final. O jogador recebeu cruzamento na área e foi puxado pelo zagueiro Le Normand, que acabou cometendo pênalti. Ele mesmo mesmo cobrou firme, no alto, e deixou tudo igual.

Memphis voltou dar trabalho para a Espanha aos 11 minutos. Ele conduziu pelo meio e e chutou da entrada da área, mas Unai Simón espalmou. Os espanhóis responderam aos 21 e voltaram a abrir vantagem, novamente com Oyarzabal. O atacante recebeu passe na área após uma linda jogada individual de Nico Williams e não desperdiçou a chance, abrindo 2 a 1 para La Roja.

Não deu muito tempo para festejar o gol, pois aos 33 minutos a Laranja Mecânica voltou a igualar o marcador. Maatsen recebeu de Xavi Simons na área, girou e chutou forte no ângulo, sem chances para Unai Simón.

O jogo seguiu elétrico na prorrogação. Aos 12 minutos da primeira tapa, Lamine Yamal invadiu a área pela direita, ajeitou para a perna canhota e colocou a bola no cantinho, anotando o terceiro da Espanha. Os holandeses, contudo, foram à luta e empataram mais uma vez aos três do segundo tempo, em novo pênalti. Desta vez, Xavi Simons converteu e levou o duelo para as penalidades, onde os espanhóis levaram a melhor.

