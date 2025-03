Técnico brasileiro é demitido de gigante europeu após oito meses no comando (Thiago Motta, ex-jogador e técnico ítalo-brasileiro)

A passagem de Thiago Motta como técnico da Juventus chegou ao fim. Abaixo das expectativas do clube de Turim, o treinador ítalo-brasileiro teve confirmada a sua saída neste domingo. O croata Igor Tudor, ex-jogador da Velha Senhora e com trabalhos no comando da Lazio e do Olympique de Marselha, será o seu substituto, conforme confirmou o comunicado oficial da agremiação italiana.

“Igor Tudor é o novo treinador do time principal masculino. Bem-vindo de volta, Igor!”, destacou a Juventus, que também deixou uma mensagem para o ex-técnico. “O clube agradece a Thiago Motta e toda sua equipe pelo profissionalismo demonstrado e pelo trabalho desenvolvido nestes meses com paixão e dedicação, desejando-lhes o melhor para o futuro”, completou.

Anunciado em julho de 2024, o trabalho do Thiago Motta começou empolgante, com o técnico repetindo as ideias que aplicava no Bologna, entre 2022 e 2023. Contudo, a falta de competitividade da Juventus começou a irritar o torcedor. A situação piorou com a eliminação nas copas e a perda da invencibilidade no Campeonato Italiano.

Apesar de Cristiano Giuntoli, diretor técnico da Juventus, ter garantido a permanência de Thiago Motta após a eliminação na Copa da Itália, o discurso interno da direção da equipe mudou nos últimos jogos. Em duas partidas importantes para o restante da temporada, a Velha Senhora foi goleada em ambas: 4 a 0 para a Atalanta, em casa, e 3 a 0 para a Fiorentina.

Após as derrotas, a direção da Juventus teve uma discussão com Thiago Motta, deixando evidente a ruptura de confiança de Giuntoli com o treinador.

Novo comandante da Juventus, Igor Tudor é técnico desde 2011. Seu último trabalho foi na Lazio, em junho de 2024. O ex-zagueiro já trabalhou na Juventus, como auxiliar técnico de Andrea Pirlo, entre 2020 e 2021. O foco do novo comandante será classificar a Velha Senhora para a Liga dos Campeões.

No Campeonato Italiano, a Juventus está na quinta posição, com 52 pontos, um a menos que o Bologna, primeiro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

A notícia Técnico brasileiro é demitido de gigante europeu após oito meses no comando foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press