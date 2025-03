crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Portugal x Dinamarca pela Liga das Nações hoje (23/3)? (A Dinamarca venceu no jogo de ida por 1 a 0)

Portugal e Dinamarca se enfrentam neste domingo (23/3) pelo jogo da volta das quartas de final da Liga das Nações. A bola vai rolar a partir de 16h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No duelo de ida, em Copenhague, os dinamarqueses venceram por 1 a 0, com gol de Höjlund que entrou no segundo tempo.

Em casa, os portugueses precisam vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal. A Dinamarca, por outro lado pode empatar e ainda assim se classificar para as semifinais.

Em qual canal vai passar Portugal X Dinamarca?

O jogo entre Dinamarca e Portugal pela ida das quartas de final da Liga das Nações será transmitido por Disney+ (streaming) a partir de 16h45 (de Brasília).

Dinamarca x Portugal: prováveis escalações

: Diogo Costa; Diogo Dalot, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, J. Neves ,Vitinha e Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. : Roberto Martínez. Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, J. Vestergaard, Andersen e Isaksen; M. Hjulmand, Christian Eriksen e Nørgaard; Höjlund, Lindstrom e Harder. Técnico: Brian Riemer.

