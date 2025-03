crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar França x Croácia hoje (23/3)? (Partida será em Saint-Denis)

Croácia e França se enfrentam neste domingo (23/3), no Stade de France, em, Saint-Denis, pelo jogo de volta das quartas de final da Uefa Nations League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

A Croácia foi a vice-líder do Grupo A do torneio, com oito pontos. Foram duas vitórias, dois empate e uma derrota na primeira fase.

Já a França ficou na primeira posição da chave B, com 13 pontos. Foram quatro vitórias e um empate na primeira etapa da competição.

França x Croácia: onde assistir

A partida entre Croácia e França será transmitida pela ESPN (canal fechado).

França x Croácia: escalações

Croácia : Livakovic; Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic e Sosa; Kramaric, Budimir e Baturina. Técnico : Zlatko Dali?.

: Livakovic; Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic e Sosa; Kramaric, Budimir e Baturina. : Zlatko Dali?. França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Hernández; Zaire-Emery, Tchouaméni e Camavinga; Dembélé, Mbappé e Barcola.Técnico: Didier Deschamps.

