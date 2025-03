Homem morre antes de treino da Seleção Brasileira no Mané Garrincha (Estádio Mané Garrincha, em Brasília)

Um homem de 32 anos morreu após levar um choque no estádio Mané Garrincha, antes do treino da Seleção Brasileira deste sábado (22/3). A confirmação da morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a administração do estádio, a vítima é Renato Pena do Carmo, 32, técnico de som prestador de serviço que estava em uma área alugada da arena, fazendo a montagem de estruturas para um evento.

O socorro chegou ao local por volta das 16h30 – o treino do Brasil inicialmente estava marcado para as 17h, mas foi atrasado em cerca de uma hora.

De acordo com os bombeiros, a equipe que atendeu ao chamado da emergência deparou-se com o homem “ao solo, inconsciente, após sofrer uma descarga elétrica”.

Ao ser avaliado pelos socorristas, ficou constatado que ele se encontrava em parada cardiorrespiratória. Mas a tentativa de reanimação, que durou cerca de uma hora, foi em vão. “Não sabemos em quais circunstâncias aconteceu o acidente”, disseram também os bombeiros

A concessionária que administra o Mané Garrincha, Arena 360, divulgou nota em que “lamenta

profundamente a confirmação do óbito de Renato Pena do Carmo”. “A Arena 360 manifesta seus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de pesar.”

Treino pensando na Argentina

O treino da Seleção Brasileira foi a primeira atividade em campo após a vitória apertada sobre a Colômbia, na quinta-feira (20), também em Brasília.

A ideia é começar a desenhar o time para encarar a Argentina, terça-feira (25), em Buenos Aires.

Os quatro jogadores convocados depois do jogo fizeram a primeira participação com o grupo. Beraldo, Weverton, João Gomes e Ederson foram chamados após os cortes de Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães (suspensos), Gerson (com dor na coxa) e Alisson (protocolo de concussão).

Ou seja, o treinador Dorival Júnior já parte para o jogo com a Argentina com pelo menos quatro modificações. Bento, no gol, e André, no meio-campo, são nomes certos como substitutos.

Na parte do treino que foi aberta à imprensa, Dorival não deu pistas sobre como vai montar a escalação

Autor do gol da vitória sobre a Colômbia, Vinicius Junior foi preservado e fez uma rotina diferente dos demais: um treino mais leve, correndo em volta do campo.

A notícia Homem morre antes de treino da Seleção Brasileira no Mané Garrincha foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress