Qual a posição do Brasil? A classificação atualizada das Eliminatórias (Brasil ganhou da Colômbia por 2 a 1)

A 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 terminou nesta sexta-feira (21/3). O Equador venceu a Venezuela por 2 a 1, no Estádio Casablanca, em Quito. Já a Argentina bateu o Uruguai por 1 a 0, no Centenário, em Montevidéu.

Nessa quinta (20/3), o Brasil ganhou da Colômbia por 2 a 1, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Raphinha e Vinicius Junior marcaram os gols da Seleção, enquanto Luis Díaz anotou o tento colombiano.

Classificação das Eliminatórias (13ª rodada)

Argentina – 28 pontos Equador – 22 pontos Brasil – 21 pontos Uruguai – 20 pontos Paraguai – 20 pontos Colômbia – 19 pontos Bolívia – 13 pontos Venezuela – 12 pontos Peru – 10 pontos Chile – 9 pontos

Próximos jogos

Na 14ª rodada das Eliminatórias, o Brasil enfrentará a Argentina, às 21h de terça-feira, 25 de março, no Estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate, em Buenos Aires. Veja abaixo a lista de jogos.

17h – Bolívia x Uruguai

21h – Chile x Equador

21h – Venezuela x Peru

21h – Colômbia x Paraguai

21h – Argentina x Brasil

Quantas vagas têm a Conmebol na Copa?

Os seis primeiros colocados das Eliminatórias da Conmebol têm vagas diretas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem contra seleções de outros continentes.

A próxima edição do Mundial será sediada em três nações: Estados Unidos, Canadá e México. A Fifa aumentou para 48 o número de equipes no torneio e, consequentemente, acrescentou uma fase ao mata-mata.

Os países serão divididos em 12 grupos. O primeiro e o segundo de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam aos 16 avos de final.

