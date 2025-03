crédito: No Ataque Internacional

Israelense se torna primeira mulher transgênero a apitar partida da UEFA (Sapir Berman )

A israelense Sapir Berman fez história ao se tornar a primeira mulher transgênero a apitar uma partida internacional, da UEFA. Ela esteve à frente da vitória de Montenegro sobre a Irlanda do Norte por 2 a 1, em Belfast, pelas Eliminatórias do Campeonato Europeu Feminino Sub-17.

A árbitra, que já apitava na Liga israelita desde 2019, voltará a entrar em ação no próximo domingo (23/03), no duelo entre Montenegro e Cazaquistão, também pelas Eliminatórias do Campeonato Europeu feminino.

A israelense acumula mais de 10 anos de experiência na arbitragem de partidas de futebol. A mulher de 30 anos ressaltou a importância do feito e comemorou a conquista.

“É um sentimento avassalador: imenso orgulho, emoção indescritível, mas acima de tudo, uma oportunidade de continuar fazendo o que amo no mundo que me moldou”, falou.

Além disso, ela pregou a diversidade e inclusão no futebol: “Quando os jogadores veem diversidade em campo, isso ajuda a normalizar a inclusão e envia uma mensagem clara de que o que realmente importa é talento e comprometimento”.

A notícia Israelense se torna primeira mulher transgênero a apitar partida da UEFA foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque