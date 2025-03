crédito: No Ataque Internacional

Haaland compra carro de série limitada por valor astronômico; veja o modelo (Haaland, atacante do Manchester City)

Colecionador de carros de luxo, o atacante Erling Haaland comprou um Bugatti de edição limitada por 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões na cotação atual), de acordo com a imprensa da Inglaterra.

O modelo adquirido pelo astro do Manchester City foi o Bugatti Tourbillon. Há somente 250 exemplares do veículo no mundo.

O Bugatti Tourbillon tem 1800 cavalos de potência a gasolina, com motor V16 híbrido elétrico. O carro pode chegar a 200 km/h em apenas cinco segundos. A velocidade máxima que pode ser atingida é de 445 km/h.

Também integram a luxuosa coleção do centroavante norueguês os seguintes carros: Mercedes AMG-One, Mercedes-AMG GLE, Ferrari Monza SP2, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover Sport, Audi RS6 Avant Quattro, Porsche GT3 e Aston Martin DBX.

