Jogador viraliza ao celebrar gol decisivo de forma efusiva com campeão do mundo (Waterman marcou gol que garantiu Panamá em final )

O jogador panamenho Cecilio Waterman, do Coquimbo Unido (CHI), marcou gol decisivo contra os Estados Unidos nessa quinta-feira (20/3) e protagonizou celebração inusitada com ex-atleta campeão do mundo.

O Panamá enfrentou os Estados Unidos, como mandante, pela semifinal da Concacaf Nations League e saiu vencedor com tento na reta final da partida.

Waterman entrou aos 25 minutos da segunda etapa e, aos 49, marcou o gol da vitória a equipe sul-americana sobre os donos da casa.

Após balançar as redes, o camisa 18 celebrou efusivamente e foi em direção ao ex-jogador Thierry Henry, um dos jogadores que integraram o elenco da França campeã do mundo em 1998.

O ex-atleta estava no SoFi Stadium para transmitir o duelo pela emissora CBS. Cecilio gritou para o francês durante comemoração: ‘você é meu ídolo’.

Depois do final da partida, o atleta panamenho foi ao estúdio em que Henry estava, conversou com o ex-futebolista e o deu uma camisa de presente.

Concacaf Nations League

Com a vitória sobre os Estados Unidos, o Panamá garantiu vaga para final da Concacaf Nations League.

A equipe de Cecilio Waterman enfrentará o México, no domingo (23/3), na decisão da competição.

