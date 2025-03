crédito: No Ataque Internacional

Mauro Cezar dispara: ‘Seleção Brasileira de Dorival é um cemitério de jogadores’ (Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira)

Mesmo com a vitória sobre a Colômbia por 2 a 1, nessa quinta-feira (21/3), no Mané Garrincha, a atuação da Seleção Brasileira não convenceu a crítica especializada. Para Mauro Cezar Pereira, o time comandado por Dorival Júnior está longe de mostrar um futebol competitivo e organizado. Para piorar a situação, o comentarista acredita que o treinador está atrapalhando o desempenho de bons jogadores.

“A Seleção Brasileira de Dorival é um cemitério de jogadores, né? É para enterrar qualquer jogador bom”, disparou Mauro Cezar, no programa “Posse de Bola”, do canal UOL Esportes. “O time é mal treinado, completamente perdido e não tem um norte, como acontece com a CBF, que também não sabe o que quer quando escolhe seus técnicos. Vai pegando quem está disponível”, completou.

A análise de Mauro Cezar ressalta a instabilidade da Seleção Brasileira que, mesmo com o brilho individual de Vini Jr., autor de um golaço nos acréscimos e protagonista ao sofrer o pênalti que abriu o placar, ainda apresenta dificuldades coletivas.

Mauro Cezar também mencionou a falta de planejamento da CBF ao buscar um treinador. “Eles tentaram trazer o Ancelotti, o que até seria uma boa ideia. Mas no momento que o Real Madrid chamou para renovar, essa possibilidade deixou de existir. O próprio presidente da CBF estava afastado na época, o que só evidencia a bagunça que está instalada”, ponderou.

O triunfo sobre a Colômbia levou o Brasil à segunda colocação nas Eliminatórias, mas os problemas continuam. Para a próxima partida contra a Argentina, a Seleção terá desfalques importantes: Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães estão suspensos, Gerson saiu machucado, e Alisson preocupa após um choque de cabeça. Dorival precisará encontrar soluções em meio à pressão e às críticas crescentes.

