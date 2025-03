Ronaldinho 45 anos: relembre curiosidades e memes do ‘rei dos rolês aleatórios’ (Ronaldinho participou da abertura da Copa do Mundo de 2018, na Rússia )

Leonardo Volpato – Folhapress

“Bruxo”. “Rei dos rolês aleatórios”. Ambas as definições são usadas com frequência quando o assunto em questão é Ronaldinho Gaúcho ?seja pelas jogadas mágicas em campo, que muitas vezes beiraram o sobrenatural, seja por sua capacidade de aparecer em lugares inesperados, de forma surpreendente, sempre com aquele sorriso engraçado no rosto, desde que pendurou as chuteiras, em 2018.

De lá para cá, Ronaldinho, que nesta sexta-feira (21/3) completa 45 anos, aproveita a aposentadoria rodando o mundo em eventos com pouca (ou nenhuma) conexão com o futebol.

Ele esteve na conferência mundial da ONU, em novembro passado, no Azerbaijão ?para onde foi a convite do governo do país anfitrião?, filmou com Mike Tyson e Van Damme, batucou rodeado de mulheres na final da Copa da Rússia, aprendeu a fazer charutos na China… De monótona, sua vida não tem nada.

Um rolê nem um pouco aleatório, no entanto, aconteceu em 2020, quando ele foi preso no Paraguai, acusado de usar passaportes falsos. Ronaldinho e seu irmão, o também ex-jogador Assis, ficaram detidos por quase seis meses e foram liberados após entrar em acordo com as autoridades locais. Na cadeia, jogou bola direto com os outros detentos.

Lado musical de Ronaldinho Gaúcho

Falar em Ronaldinho é falar também em música. Vídeos em que ele aparece tocando instrumentos de percussão (e também cantando) circulam pelas redes, mesmo antes de ele lançar um hit com Wesley Safadão. Em 2016, os dois cantaram juntos

“Solteiro de Novo”. Algo parecido já havia acontecido no ano anterior, quando juntou-se à dupla sertaneja João Lucas e Marcelo no clipe de “Vamos Beber”. A cada ano, ele aumentava seu repertório de aleatoriedades.

Em 2021, lançou o projeto Tropa do Bruxo, que reunia artistas do rap e do trap, como Djonga e o coletivo Recayd Mob. Apareceu, inclusive, no clipe da música “Rolê Aleatório”, faixa inspirada nos memes criados por internautas. Veja na galeria acima algumas delas.

A notícia Ronaldinho 45 anos: relembre curiosidades e memes do ‘rei dos rolês aleatórios’ foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress