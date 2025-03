crédito: No Ataque Internacional

Guerrero marca, Peru bate Bolívia e deixa a lanterna das Eliminatórias (Guerrero fez um dos gols do Peru contra a Bolívia)

Nesta quinta-feira, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Peru recebeu a Bolívia no Estádio Nacional do Peru, em Lima, e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Andy Polo, Paolo Guerrero e Edison Flores, enquanto Miguel Terceros diminuiu.

Com o resultado positivo, a seleção comandada por Óscar Ibáñez voltou a vencer após três jogos (duas derrotas e um empate) e chegou a 10 pontos. Assim, deixou a lanterna da competição, agora ocupada pelo Chile, e subiu para a nona posição. Do outro lado, a Bolívia seguiu com 13, na sétima colocação.

O Peru retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra a Venezuela, pela 14ª rodada das Eliminatórias. A bola rola às 21h (de Brasília), no Monumental de Maturín, localizado na cidade de Maturín. No mesmo dia, às 17h, a Bolívia recebe o Uruguai no Estádio Municipal de El Alto, em El Alto.

Os gols

O placar foi aberto aos 37 minutos do primeiro tempo, com Andy Polo. O atleta recebeu de Reyna e, dentro da área, finalizou firme.

Já aos 45, ainda da etapa inicial, o atacante Paolo Guerrero dominou o passe rasteiro de Andy Polo, girou e bateu no centro do gol para anotar o segundo do Peru na partida.

Aos 13 do segundo tempo, foi a vez da Bolívia marcar. Miguelito converteu a cobrança de pênalti, apesar de o goleiro Pedro Gallese ter encostado a mão na bola.

O Peru, no entanto, voltou a balançar as redes, desta vez com Edison Flores, aos 37. O jogador aproveitou a sobra dentro da área e não perdoou.

