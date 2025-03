crédito: No Ataque Internacional

Paraguai vence Chile e sobe na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo (Omar Alderete comemora gol do Paraguai contra o Chile )

Nesta quinta-feira (20/3), o Paraguai bateu o Chile por 1 a 0, no Defensores del Chaco, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O zagueiro Omar Alderete marcou o único gol da partida.

Com a vitória, os donos da casa subiram para a quarta posição e chega aos 20 pontos, sete a mais que a Bolívia, sétima colocada e primeira equipe fora da zona de classificação direta à Copa do Mundo. Por sua vez, os visitantes continuam em nono lugar, com nove.

As duas seleções voltam a campo nesta terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Os paraguaios visitam a Colômbia, às 21h (de Brasília). No mesmo horário, o chilenos recebem o Equador.

O jogo entre Paraguai e Chile

Em primeiro tempo morno, o Chile conseguiu criar mais, mas não balançou as redes. A melhor chance foi aos 28 minutos, quando Cepeda chutou no canto direito, porém Gatito Fernández, goleiro do Paraguai, evitou o gol.

Entretanto, o jogo mudou na segunda etapa. O Paraguai voltou melhor e abriu o placar aos 15 minutos, com Alderete, após passe de Sanabria. O restante do segundo tempo continuou com o domínio da seleção paraguaia, que só não ampliou o placar por conta da boa atuação de Cortes, goleiro chileno.

A notícia Paraguai vence Chile e sobe na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press