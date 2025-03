Seleção Brasileira: goleiro Alisson leva pancada na cabeça e é substituído (Alisson, goleiro da Seleção Brasileira)

O goleiro Alisson, da Seleção Brasileira, foi substituído no segundo tempo do jogo contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentaram na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, nesta quinta-feira (20/3).

O lance ocorreu aos 25 minutos da etapa final. Arias cobrou falta, Alisson saiu de soco na bola e acabou atingido pelo zagueiro Davinson Sánchez, que tentava a finalização pelo alto.

Por causa da gravidade da pancada, tanto o brasileiro que atua pelo Liverpool, da Inglaterra, quanto o colombiano do Galatasaray, da Turquia, precisaram deixar o gramado. Bento e Carlos Cuesta entraram na partida.

