Ex-técnico do Cruzeiro perde jogo com quase 30 minutos de acréscimo (Disputa de bola em Emirados Árabes Unidos e Irã)

A seleção dos Emirados Árabes Unidos, comandada pelo português Paulo Bento, perdeu nesta quinta-feira (20/3) um jogo que teve quase 30 minutos de acréscimo no primeiro tempo.

A equipe do ex-técnico do Cruzeiro foi batida por 2 a 0 pelo Irã, no Estádio Azadi, em Teerã, pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026.

O primeiro gol foi de Sardar Azmun, aos 72 minutos da etapa inicial – o 27º acrescido pela arbitragem.

O tempo extra se deveu a um problema técnico: uma falha na iluminação do estádio, que levou quase meia hora para ser solucionada.

O segundo gol foi marcado por Mohammad Mohebi, aos 25 minutos da etapa final, que teve sete de compensação.

Paulo Bento no Cruzeiro

Paulo Bento foi treinador do Cruzeiro em 2016. A curta passagem pela Toca da Raposa durou apenas 17 jogos, com seis vitórias, três empates e oito derrotas.

A notícia Ex-técnico do Cruzeiro perde jogo com quase 30 minutos de acréscimo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque