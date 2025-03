crédito: No Ataque Internacional

Espanha busca empate com Holanda; Croácia bate França na Liga das Nações (Disputa de bola em Holanda x Espanha pela Liga das Nações)

Nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, a Holanda recebeu a Espanha no Feyenoord Stadium e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Cody Gakpo e Tijjani Reijnders, enquanto Nico Williams e Mikel Merino anotou para os visitantes.

Com o resultado, quem vencer o duelo de volta, estará automaticamente classificado à semifinal da competição. Em caso de nova igualdade no marcador, o jogo irá para a prorrogação e, se o empate persistir, a vaga será decidida nos pênaltis.

O novo confronto será realizado no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), no Mestalla, em Valência.

Os gols

Aos nove minutos de jogo, Pedri soltou em Nico Williams dentro da área. O atleta da Espanha dominou, girou e finalizou firme para o fundo das redes.

Já aos 28, Gakpo, de primeira, finalizou no canto direito de Unai Simón, sem chances de defesa ao goleiro.

Com 37 segundos da etapa final, Tijjani Reijnders entrou em velocidade na área, recebeu de Frimpong e acertou o canto da meta.

Já nos acréscimos, aos 48, o espanhol Mikel Merino aproveitou a sobra e não perdoou.

França perde da Croácia e se complica nas quartas da Liga das Nações

Também pelo jogo de ida das quartas de final, a França visitou a Croácia no Estádio Poljud e perdeu por 2 a 0. Os gols adversários foram feitos por Ante Budimir e Ivan Perisic.

Deste modo, a França será obrigada a vencer os croatas por três gols para ir à semi. Se fizer apenas dois, o duelo irá para a prorrogação. Se persistir, as equipes disputarão a vaga nas penalidades. A Croácia, por sua vez, poderá perder por até um tento de diferença que ainda assim avança de fase.

A segunda partida entre as seleções será no próximo domingo, às 16h45, no Stade de France.

Veja resultados de outras partidas pelas quartas da Liga das Nações

Ucrânia 3 x 1 Bélgica

Áustria 1 x 1 Sérvia

Grécia 0 x 1 Escócia

Kosovo 2 x 1 Islândia

Bulgária 1 x 2 Irlanda

Eslováquia 0 x 0 Eslovênia

A notícia Espanha busca empate com Holanda; Croácia bate França na Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press