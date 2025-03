crédito: No Ataque Internacional

Alemanha vence Itália de virada pela ida das quartas de final da Liga das Nações (Alemanha leva vantagem para duelo decisivo da Liga das Nações)

Nesta quinta-feira (20/3), a Alemanha bateu a Itália por 2 a 1, no Giuseppe Meazza, em jogo válido pela ida das quartas de final da Liga das Nações. Sandro Tonali marcou para os donos da casa, enquanto Kleindienst e Goretzka fizeram os gols dos visitantes.

A partida de volta será realizada neste domingo, às 16h45 (de Brasília), no Signal Iduna Park. O classificado enfrenta o vencedor do confronto entre Dinamarca e Portugal.

Enquanto a seleção italiana tenta alcançar as semifinais da Liga das Nações pela terceira vez consecutiva, a Alemanha busca chegar ao ‘Final Four’ pela primeira vez.

O jogo

O primeiro tempo começou com domínio da Itália, que abriu o marcador cedo. Aos nove minutos, Tonali aproveitou rebote do cruzamento de Politano para empurrar a bola para o gol aberto. A Alemanha não conseguiu reagir na primeira etapa e contou com defesa de Baumann em chute de Kean para não ver a vantagem dos mandates ficar ainda maior.

Já na segunda etapa, a seleção alemã respondeu rápido. Aos quatro minutos, Kleindeinst aproveitou levantamento de Kimmich para empatar. Aos 31, a bola aérea da Alemanha funcionou de novo. Após escanteio cobrado por Kimmich, Goretzka cabeceou para virar.

Apesar da grande exibição de Kimmich, com duas assistências, o destaque alemão foi o goleiro Baumann. O arqueiro fez três grandes defesas e manteve os visitantes vivos na partida.

A notícia Alemanha vence Itália de virada pela ida das quartas de final da Liga das Nações foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press