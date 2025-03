Ex-atacantes do Cruzeiro são os maiores dribladores brasileiros do mundo (Estêvão, do Palmeiras)

Estêvão, do Palmeiras, é o maior driblador brasileiro do mundo. O ex-atacante celeste é seguido na lista pelo ponta Wesley, do Internacional, que também jogou no Cruzeiro. A lista foi feita pelo banco de dados do aplicativo Sofascore.

A vantagem de Estêvão para Wesley é de 11 dribles. O camisa 41 deu 151 dribles certos ao longo dos último ano. O jovem astro, que já está vendido para o Chelsea teve esses números em jogos do Palmeiras e da Seleção Brasileira.

Já Wesley aplicou 140 dribles em 53 partidas. O atacante vive boa fase no Internacional, clube que defende desde 2024. Ele chegou ao Colorado em baixa, após passagem ruim pelo Cruzeiro, e virou destaque no último Campeonato Brasileiro.

Fecham o top cinco da lista três atacantes brasileiros que atuam no exterior: Cryzan, do Shandong Taishan-CHI; Luiz Henrique, do Zenit-RUS; e Vinicius Junior, do Real Madrid. Os úlltimos dois também defenderam a Seleção nesse período citado pela lista.



Maiores dribladores brasileiros do mundo

1) Estêvão, do Palmeiras, com 151 dribles certos em 54 jogos

2) Wesley, do Internacional, com 140 dribles certos em 53 jogos

3) Cryzan, do Shandong Taishan-CHI, com 137 dribles certos em 33 jogos

4) Luiz Henrique, do Zenit-RUS, com 130 dribles certos em 56 jogos

5) Vinicius Junior, do Real Madrid, com 130 dribles em 51 jogos

