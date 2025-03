Capitão de time europeu analisa rival brasileiro no Mundial de Clubes (Jogador falou sobre o Fluminense )

O Fluminense terá que encarar o Borussia Dortmund na fase de grupos do Mundial de Clubes. O volante e capitão da equipe alemã, Emre Can, concedeu entrevista à Fifa e comentou sobre o estilo de jogo do Tricolor carioca.



“Conheço um ou dois jogadores. Sei que eles jogam um futebol muito físico. Então será muito interessante”, afirmou o volante.



No grupo F da competição, além do Flu e do Borussia, estão o Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O confronto entre os cariocas e os alemães está marcado para o dia 17 de junho, no MetLife Stadium, em Nova York, às 13h (de Brasília).

Apesar do favoritismo para a liderança do grupo, Can demonstrou preocupações sobre esta primeira fase e destacou o fator fundamental no torneio.

“Primeiro de tudo, é importante sobreviver à fase de grupos. Então vamos ver, um passo de cada vez, até onde vamos chegar”, completou.

O Mundial está previsto para começar no dia 14 de junho, quando o Al-Ahly, do Egito, enfrenta o Inter Miami, de Lionel Messi, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida.

