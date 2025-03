Após frase racista de presidente, Conmebol convoca reunião com países associados (Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta quinta-feira (20/3) que organiza uma reunião com embaixadores de governos e representantes das Associações Membros para debater racismo, discriminação e violência.

A decisão acontece dias após fala polêmica na última segunda-feira (16/3) do presidente da entidade, Alejandro Domínguez, que afirmou que a ausência dos times brasileiros na Copa Libertadores da América seria como ‘Tarzan sem a Chita”.

A entrevista do líder paraguaio agravou mal-estar entre clubes do Brasil com a Conmebol.

Pouco antes da fala Domínguez, o atacante do Palmeiras Luighi foi alvo de racismo em partida contra o Cerro pela Libertadores sub-20 em 6 de março, em Assunção.

Segundo a nota divulgada pela entidade sul-americana, o intuito do encontro, que será realizado nesta quinta-feira (27/3), é dialogar sobre formas de combater a violência racial.

A Conmebol reafirmou posição contra o racismo e afirmou que almeja criar ambiente ‘mais seguro, inclusivo e respeitoso, dentro e fora dos gramados’.

Leia a nota na íntegra

“Como parte da luta contra o racismo, a discriminação e a violência no futebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) organiza uma reunião de alto nível na quinta-feira, 27 de março. Foram convidados para a reunião os embaixadores dos governos dos países que compõem a CONMEBOL, credenciados em Assunção, e representantes das Associações Membro da Confederação.

O objetivo do encontro é abordar e debater as últimas manifestações de racismo, discriminação e violência que afetam o futebol sul-americano. Será um momento propício para a troca de opiniões e experiências sobre um tema que está no centro das preocupações da CONMEBOL.

A importante reunião foi convocada em linha com as declarações do Presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, feitas durante o sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-americana, que havia anunciado sua intenção de reunir autoridades governamentais e representantes das Associações Membro para discutir estes assuntos.

O racismo continua a ser um problema transversal que afeta diversas áreas da sociedade e impacta os valores do fair play dentro do futebol.

Com esta reunião, a CONMEBOL reafirma o seu compromisso com a luta contra o racismo, a discriminação e a violência no futebol sul-americano. Através do diálogo e da cooperação com os governos da região, a Confederação procura promover medidas concretas que contribuam para a construção de um ambiente mais inclusivo, seguro e respeitoso, dentro e fora dos campos.”

