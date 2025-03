crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Itália x Alemanha pelas quartas de final da Nations League? (Tonali, da Itália, e Kimmich, da Alemanha)

Itália e Alemanha se enfrentam nesta quinta-feira (20/3), às 16h45 (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pela ida das quartas de final da Nations League. Veja a seguir mais informações sobre a partida.

Segunda colocada do Grupo 2, a Nations League pegará a Alemanha, primeira do Grupo 3, que teve a segunda melhor campanha na primeira fase do torneio – atrás apenas da Espanha.

Itália x Alemanha: onde assistir

A partida entre Itália e Alemanha será transmitida pela ESPN (TV fechada).

Itália x Alemanha: escalações

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali e Ruggeri; Barella e Retegui. Técnico : Luciano Spaletti.



Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali e Ruggeri; Barella e Retegui. : Luciano Spaletti. Alemanha: Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah e Mittelstãdt; Andrich, Goretzka e Gross; Sané, Musiala e Kleindienst.. Técnico: Julian Nagelsmann.

A notícia Em qual canal vai passar Itália x Alemanha pelas quartas de final da Nations League? foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque