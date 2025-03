crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Holanda x Espanha pela Liga das Nações hoje (20/3)? (Memphis, da Holanda, e Lamine Yamal, da Espanha)

Holanda e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (20/3) pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. A bola vai rolar a partir de 16h45 (de Brasília), no De Kuip, em Roterdã.

As duas seleções se classificaram na Liga A. Os holandeses passaram em segundo lugar no Grupo 3, enquanto a Espanha conquistou a liderança do Grupo 4.

O jogo entre Holanda e Espanha pela ida das quartas de final da Liga das Nações será transmitido por Sportv 2 (TV fechada) e Disney+ (streaming) a partir de 16h45 (de Brasília).

Holanda x Espanha: prováveis escalações

Holanda: Flekken; Jorrel Hato, De Vrij, Van Dijke Timber; Koopmeiners, De Jong e Xavi Simons; Brobbey, Memphis Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Espanha: Raya; Mingueza, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz e Oyarzabal; Ferran Torres, Lamine Yamal e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente.

