crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Dinamarca x Portugal pela Liga das Nações hoje (20/3)? (Pierre-Emile, da Dinamarca, e Cristiano Ronaldo)

Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (20/3) pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações. A bola vai rolar a partir de 16h45 (de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague.

As duas seleções se classificaram na Liga A. Os dinamarqueses passaram em segundo lugar no Grupo 4, enquanto os portugueses conquistaram a liderança do Grupo 1.

Em qual canal vai passar Dinamarca x Portugal?

O jogo entre Dinamarca e Portugal pela ida das quartas de final da Liga das Nações será transmitido por Sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming) a partir de 16h45 (de Brasília).

Dinamarca x Portugal: prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Mads Roerslev, V. Nelsson, J. Vestergaard e Victor Kristiansen; M. Hjulmand, Christian Eriksen e Nørgaard; Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg e Isaksen. Técnico: Brian Riemer.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Rúben Dias e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, J. Neves e Vitinha; Bernardo Silva (João Félix), Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

