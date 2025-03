A primeira seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026 além das anfitriãs (Kamada balança a rede em classificação do Japão à Copa do Mundo de 2026)

O Japão é a primeira seleção não anfitriã a conquistar vaga na Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (20/3), os Samurais Azuis asseguraram a classificação com a vitória por 2 a 0 sobre o Bahrein, em Saitama, pela sétima rodada do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas.

Daichi Kamada e Takefusa Kubo, aos 11 e 42 minutos do segundo tempo, marcaram os gols da vitória japonesa no Estádio Saitama 2002, um dos palcos da Copa do Mundo daquele ano, que também teve a Coreia do Sul como sede.

Com o resultado, o Japão chegou a 19 pontos e disparou na liderança do Grupo C – 10 a mais que a Austrália, segunda colocada. Os japoneses venceram seis e empataram um jogo na campanha da classificação à Copa de 2026 com três rodadas de antecedência.

Será a oitava participação do Japão em Copas. O país marca presença em Mundiais desde a estreia, na França, na edição de 1998.

Anfitriões da Copa do Mundo de 2026

O próximo Mundial terá três sedes: Canadá, Estados Unidos e México e Canadá. Por serem anfitriãs, as três seleções já estão classificadas à Copa do Mundo de 2026.

